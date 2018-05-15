В Волгограде за взятки задержан главврач областной больницы
За неполный год медик «заработал» 360 тысяч рублей.
За неполный год медик «заработал» 360 тысяч рублей.
В Волгограде сотрудники областного медучреждения эффективно зарабатывали деньги, используя свое служебное положение. За вознаграждения в 4,5 тысячи рублей один из них готовил тела умерших к погребению, второй за попустительство в данной ситуации получал 30% от заработка исполнителя.
Как удалось выяснить следствию, весной 2017 года подозреваемый в преступлении — главный врач медучреждения — предложил своему бывшему сотруднику вернуться на должность санитара с целью оказания озвученных выше платных услуг родственникам умерших. За свое покровительство в этом вопросе начальник попросил «откат» в размере 30% от суммы допзаработка санитара, сообщает
Как сообщили в
Преступная схема в государственном медучреждении была вскрыта оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области. Вину в содеянном подозреваемый признал, однако настаивает на том, что лишь часть из незаконно полученных денег присваивал себе, а остальные тратил на нужды бюро.