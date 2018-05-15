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15:53 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде за взятки задержан главврач областной больницы

За неполный год медик «заработал» 360 тысяч рублей.

В Волгограде сотрудники областного медучреждения эффективно зарабатывали деньги, используя свое служебное положение. За вознаграждения в 4,5 тысячи рублей один из них готовил тела умерших к погребению, второй за попустительство в данной ситуации получал 30% от заработка исполнителя.

Как удалось выяснить следствию, весной 2017 года подозреваемый в преступлении — главный врач медучреждения — предложил своему бывшему сотруднику вернуться на должность санитара с целью оказания озвученных выше платных услуг родственникам умерших. За свое покровительство в этом вопросе начальник попросил «откат» в размере 30% от суммы допзаработка санитара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, правоохранителями было установлено, что только за период с весны 2017 года по середину мая 2018 года за проявленную «коммерческую жилку» главврач получил около 360 тысяч рублей.

Преступная схема в государственном медучреждении была вскрыта оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области. Вину в содеянном подозреваемый признал, однако настаивает на том, что лишь часть из незаконно полученных денег присваивал себе, а остальные тратил на нужды бюро.

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