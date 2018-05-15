В Волгограде за взятки задержан главврач областной больницы

В Волгограде сотрудники областного медучреждения эффективно зарабатывали деньги, используя свое служебное положение. За вознаграждения в 4,5 тысячи рублей один из них готовил тела умерших к погребению, второй за попустительство в данной ситуации получал 30% от заработка исполнителя.

Как удалось выяснить следствию, весной 2017 года подозреваемый в преступлении — главный врач медучреждения — предложил своему бывшему сотруднику вернуться на должность санитара с целью оказания озвученных выше платных услуг родственникам умерших. За свое покровительство в этом вопросе начальник попросил «откат» в размере 30% от суммы допзаработка санитара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, правоохранителями было установлено, что только за период с весны 2017 года по середину мая 2018 года за проявленную «коммерческую жилку» главврач получил около 360 тысяч рублей.