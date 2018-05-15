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15:25 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 24 млн рублей

Руководитель транспортной организации различными способами избегал уплату налогов, за что в ближайшее время предстанет перед судом.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя транспортно-экспедиционной организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пишет СУ СКР по краю.

Согласно версии следствия, в течение 2012−2014 годов обвиняемый давал указания подчиненным о внесении в регистры бухгалтерского учета — книги покупок, сфальсифицированных счетов-фактур. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 24 млн рублей.

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