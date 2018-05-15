Пермяк обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 24 млн рублей
Руководитель транспортной организации различными способами избегал уплату налогов, за что в ближайшее время предстанет перед судом.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Руководитель транспортной организации различными способами избегал уплату налогов, за что в ближайшее время предстанет перед судом.
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя
Согласно версии следствия, в течение 2012−2014 годов обвиняемый давал указания подчиненным о внесении в регистры бухгалтерского учета — книги покупок, сфальсифицированных