Пермяк обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 24 млн рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя транспортно-экспедиционной организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пишет СУ СКР по краю.



Согласно версии следствия, в течение 2012−2014 годов обвиняемый давал указания подчиненным о внесении в регистры бухгалтерского учета — книги покупок, сфальсифицированных счетов-фактур. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 24 млн рублей.