В Волгограде осудили продавцов контрафактного алкоголя
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновными четырех участников преступного сообщества, занимавшихся сбытом немаркированной спиртной продукции в особо крупном размере.
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновными четырех участников преступного сообщества, занимавшихся сбытом немаркированной спиртной продукции в особо крупном размере.
По информации
Общий доход, полученный преступным сообществом, превысил 124 миллиона рублей. Во время обысков на складах в Волгограде и Волжском изъяли алкоголь на сумму свыше 40,5 миллионов рублей. Вину в инкриминируемых деяниях осужденные не признали.
Суд приговорил руководителя банды к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на год. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.
Трое его подельников осуждены к 5,5 годам в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому. Все виновные находятся под стражей.