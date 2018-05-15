Потерявшая 7 лет назад сына алматинка нашла его мертвым
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — История об обратившейся в полицию спустя 7 лет после пропажи сына женщине, подошла к завершению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — История об обратившейся в полицию спустя 7 лет после пропажи сына женщине, подошла к завершению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У него был приступ (цирроз печени), когда его привезли в больницу, он был еще живой. Потом скончался в больнице. Они (врачи) ждали несколько дней, но у него не было при себе документов. Затем его похоронили», — рассказала в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа Алима Скагиева, мать пропавшего без вести 7 лет назад Айдара Кишибаева.
Она сообщила, что парень, как выяснилось, скончался через некоторое время после своего исчезновения. Женщина рассказала, что к ней пришли сотрудники полиции и начали спрашивать, почему женщина не обращалась к ним на протяжении стольких лет.
«Я только вчера пошла в полицию, и мне все нашли за полчаса. Я благодарна сотрудникам нашей полиции и нашим медикам за то, что помогли его найти. Спасибо им большое! Мы хотя бы смогли почитать Коран над сыном», — сказала благодарная женщина.
Напомним, спустя 7 лет женщина заявила в полицию о пропаже сына в Алматы. Она обращалась за помощью в телевизионные программы «Жди меня» и «Бармысын, баурым?», но не писала заявление в полицию