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15:22 (мск), источник: Sputnik

Более 200 домов в Кашкадарьинской области пострадали от селей

У жителей Китабского района пропали автомобили, потоки смыли 12 мостов, нарушена связь между населенными пунктами.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ночь с 13 на 14 мая в Китабском районе Кашкадарьинской области прошли сильные дожди и в результате селей пострадали более 200 домов и жители пяти махаллей, сообщает портал «Народное слово».

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В махалле Жиллисув затопило 112 домов, семь из них — полностью, теперь они не пригодны для жизни. В махалле Богибаланд пострадали 15 домов, в махалле Анорзор — 3 дома. В махаллях Макрид и Аёкчи затопило по 36 и 40 домов соответственно.

Потоки смыли 12 мостов, жители заявили о пропаже автомобилей. Нарушена связь между селами, временно приостановлено движение в этом районе.

Кроме того, сели унесли свыше 120 голов рогатого скота. Информации о жертвах не поступало.

Сотрудники Министерство чрезвычайных ситуаций по области ведут работы по ликвидации последствий природной стихии. Пострадавших перевезли в другие районы.

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