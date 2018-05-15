Более 200 домов в Кашкадарьинской области пострадали от селей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ночь с 13 на 14 мая в Китабском районе Кашкадарьинской области прошли сильные дожди и в результате селей пострадали более 200 домов и жители пяти махаллей, сообщает портал «Народное слово».

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В махалле Жиллисув затопило 112 домов, семь из них — полностью, теперь они не пригодны для жизни. В махалле Богибаланд пострадали 15 домов, в махалле Анорзор — 3 дома. В махаллях Макрид и Аёкчи затопило по 36 и 40 домов соответственно.

Потоки смыли 12 мостов, жители заявили о пропаже автомобилей. Нарушена связь между селами, временно приостановлено движение в этом районе.

Кроме того, сели унесли свыше 120 голов рогатого скота. Информации о жертвах не поступало.