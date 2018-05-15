В деле «черной риэлторши» из Челябинска насчитали 17 пострадавших
Женщина обворовывала доверчивых граждан на протяжении нескольких лет.
Женщина обворовывала доверчивых граждан на протяжении нескольких лет.
Советский райсуд Челябинска вынес новый приговор 37-летней женщине, на протяжении нескольких лет оставившей без квартир и денег 17 человек.
Ей дали еще год лишения свободы, и с учетом ранее вынесенного приговора, мошеннице предстоит отсидеть семь лет в колонии общего режима.
Последней точкой стала история с жительницей города, которая в декабре 2015 года попросила подсудимую, неофициально работавшую риэлтором, продать однокомнатную квартиру. После ее реализации, женщина попросила клиентку одолжить полученные со сделки 1 млн. 350 тысяч рублей под предлогом оформления выгодного банковского вклада под большой процент. Потерпевшая под расписку отдала деньги, и больше их не увидела.
«В это время уже велось расследование по двум аналогичным преступлениям. Вскоре женщину задержали, и в марте 2017 года Копейский городской суд приговорил ее к шести годам колонии за 16 мошенничеств, связанных с куплей продажей квартир», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Кроме того, ее обязали выплатить весь причиненный ущерб.