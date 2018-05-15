В деле «черной риэлторши» из Челябинска насчитали 17 пострадавших

Советский райсуд Челябинска вынес новый приговор 37-летней женщине, на протяжении нескольких лет оставившей без квартир и денег 17 человек.

Ей дали еще год лишения свободы, и с учетом ранее вынесенного приговора, мошеннице предстоит отсидеть семь лет в колонии общего режима.

Последней точкой стала история с жительницей города, которая в декабре 2015 года попросила подсудимую, неофициально работавшую риэлтором, продать однокомнатную квартиру. После ее реализации, женщина попросила клиентку одолжить полученные со сделки 1 млн. 350 тысяч рублей под предлогом оформления выгодного банковского вклада под большой процент. Потерпевшая под расписку отдала деньги, и больше их не увидела. Лже-риэлтор потратила их на собственные нужды.

«В это время уже велось расследование по двум аналогичным преступлениям. Вскоре женщину задержали, и в марте 2017 года Копейский городской суд приговорил ее к шести годам колонии за 16 мошенничеств, связанных с куплей продажей квартир», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.