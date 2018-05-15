Под Уфой после похода в клуб пропала 12-летняя Ирина Асадуллина
О школьнице нет вестей уже четыре дня.
О школьнице нет вестей уже четыре дня.
В поселке Старые Турбаслы, что под Уфой, еще 12 мая пропала 12-летняя Ирина Асадуллина. Как сообщают родственники, девочка вышла из дома гулять и решила сходить на дискотеку со своей подружкой. В клубе девочку видели, но вот домой после того вечера она так и не вернулась.
В настоящий момент известно, что ребенок рос в неблагополучной семье, проживая то у отца, то у бабушки. Именно поэтому информация о пропаже появилась только сейчас, после того, как она два дня не появлялась в школе.
Ранее так надолго Ирина никогда не пропадала. Родственники обратились с заявлением в полицию.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, волосы
По данным «Комсомолки», девочка очень доверчивая, запросто может поверить человеку и сесть к нему в машину.
Если вам