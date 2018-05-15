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15:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой после похода в клуб пропала 12-летняя Ирина Асадуллина

О школьнице нет вестей уже четыре дня.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Старые Турбаслы, что под Уфой, еще 12 мая пропала 12-летняя Ирина Асадуллина. Как сообщают родственники, девочка вышла из дома гулять и решила сходить на дискотеку со своей подружкой. В клубе девочку видели, но вот домой после того вечера она так и не вернулась.

В настоящий момент известно, что ребенок рос в неблагополучной семье, проживая то у отца, то у бабушки. Именно поэтому информация о пропаже появилась только сейчас, после того, как она два дня не появлялась в школе.

Ранее так надолго Ирина никогда не пропадала. Родственники обратились с заявлением в полицию.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-синюю ветровку в крапинку.

По данным «Комсомолки», девочка очень доверчивая, запросто может поверить человеку и сесть к нему в машину.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины, просьба позвонить по телефону 02 в полицию.

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