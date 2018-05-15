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15:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе выясняют причины провала грунта на футбольном поле школы

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на футбольном поле новой школы № 160 ликвидируют последствия провала грунта.

Как сообщили в администрации Уфы, просадка обнаружилась еще в ноябре прошлого года, сразу после сдачи учреждения в эксплуатацию. Ремонт решили проводить с наступлением благоприятных погодных условий.

Так как гарантийные сроки еще не прошли, специалисты организации-подрядчика «Башгражданстрой» приступили к работе.

Сейчас специалисты выясняют причины просадки грунта, после чего яма будет ликвидирована.

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