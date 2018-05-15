В Уфе выясняют причины провала грунта на футбольном поле школы
УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на футбольном поле новой школы № 160 ликвидируют последствия провала грунта.
УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на футбольном поле новой школы № 160 ликвидируют последствия провала грунта.
Как сообщили в администрации Уфы, просадка обнаружилась еще в ноябре прошлого года, сразу после сдачи учреждения в эксплуатацию. Ремонт решили проводить с наступлением благоприятных погодных условий.
Так как гарантийные сроки еще не прошли, специалисты
Сейчас специалисты выясняют причины просадки грунта, после чего яма будет ликвидирована.