В Уфе выясняют причины провала грунта на футбольном поле школы

Как сообщили в администрации Уфы, просадка обнаружилась еще в ноябре прошлого года, сразу после сдачи учреждения в эксплуатацию. Ремонт решили проводить с наступлением благоприятных погодных условий.

Так как гарантийные сроки еще не прошли, специалисты организации-подрядчика «Башгражданстрой» приступили к работе.