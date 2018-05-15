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17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Верховный суд РТ отказал в апелляции виновнику ДТП с автобусом под Заинском

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 56-летнего Александра Ижмукова, признанного виновным в страшном ДТП под Заинском, в котором погибли 14 человек.

Источник: ИА Татар-информ

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля 2017 года, на 52-м километре трассы Челны — Альметьевск. Автобус, которым управлял Ижмуков, столкнулся с «КАМАЗом», буксировавшим «МАН». От удара автобус выехал на разделительную полосу, перевернулся и загорелся.

15 февраля этого года Заинский городской суд приговорил Ижмукова к четырём с половиной годам колонии-поселения.

На рассмотрении апелляционной жалобы Ижмуков заявил, что последние 35 лет он работал водителем междугородних рейсов и за это время ни разу не нарушил правила и ни разу не попадал в ДТП.

«На самом деле виновником является водитель “КАМАЗа”. Там был поворот, он поворачивал и удар пришёлся в бок. На самом деле была сцепка, был полуприцеп. Я не считаю себя виноватым», — сказал сам Ижмуков.

Осуждённый много жаловался на ошибки, допущенные во время предварительного следствия и судебных заседаний. Адвокаты Ижмукова отметили, что устройство для сцепки грузовиков было изготовлено не по ГОСТу, кустарным способом, а также сильно деформировано.

Защитники утверждают, что экспертиза показала превышение скорости автобусом. Такой вывод был сделан с учётом того расстояния, которое автобус проехал на боку. Адвокаты отмечают, что на разделительной полосе была трава с росой и это увеличено расстояние, которое проехал в лежачем положении автобус, а, следовательно, повлияло на подсчёт скорости. Однако потерпевшие с такими доводами категорически не согласились.

«У меня и мама с ним ездила и в интернете пишут — он всегда превышал скорость, всегда нёсся. Автобус проплыл 100 метров. Сначала он говорил, что его ослепили. Теперь с адвокатами говорит о росе. Никто не подтвердил этого, и никто не видел, чтобы он кому-нибудь помогал», — отметила одна из потерпевших.

Большая часть потерпевших просила у суда ужесточить наказание Ижмукова.

«Мне семью уже не вернуть. Мне без разницы, какой приговор», — отметил один из потерпевших.

В итоге суд оставил приговор Заинского суда в силе и без изменений.

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