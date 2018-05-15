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16:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске за смертельное ДТП бывшего полицейского отправили в колонию

Мужчина сел за руль пьяным и потерял управление, погибли двое человек.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрел дело о громком ДТП, в котором 27 мая 2017 года погибли двое мужчин и одна девушка стала инвалидом. Напомним, вечером того дня автомобиль «Тойота Марк 2» на большой скорости вылетел с моста на остров Комсомольский в Иркутске и перевернулся несколько раз. В салоне находились шестеро человек, но выжили лишь четверо.

Позже выяснилось, что управлял иномаркой полицейский. За руль он сель пьяным. Мужчину, отдавшего службе семь лет и числившегося на хорошем счету, уволили. А расследование его преступления заняло один год. В итоге следствию удалось собрать достаточно доказательств вины экс-сотрудника патрульно-постовой службы.

— Нарушителя приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, — сообщили в Ленинском районном суде Иркутска. — Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Кроме того, виновника страшной аварии обязали выплатить один миллион рублей семьям погибших в качестве компенсации морального вреда.

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