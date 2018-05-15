Новосибирские телефонные мошенники меняли голоса с помощью гелиевых шаров
Расследование вскрыло 45 преступлений в разных городах страны.
Расследование вскрыло 45 преступлений в разных городах страны.
Серийных телефонных мошенников будут судить в Новосибирске. В уголовном деле фигурирует 45 преступных эпизодов, а причиненный ими ущерб составил более 390 тысяч рублей.
— Двое жителей Маслянинского района области с марта по октябрь прошлого года, используя разные сотовые телефоны и
Схема мошенничества весьма стандартная и хорошо известная, но есть в этой истории и интересные детали. К примеру, мошенники меняли голоса при помощи гелиевых шаров. Если жертва сомневалась и не хотела перечислять деньги, звонил сообщник и представлялся следователем.
В числе пострадавших жители Ростовской, Челябинской и Саратовской области, Пермского и Краснодарского края, а также других регионов страны. Суммы сильно варьировались — от 5 до 50 тысяч рублей.
Задержать мошенников удалось в результате спецоперации 18 октября. Во время обысков в их домах были изъяты телефоны и