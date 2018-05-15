Новосибирские телефонные мошенники меняли голоса с помощью гелиевых шаров

Серийных телефонных мошенников будут судить в Новосибирске. В уголовном деле фигурирует 45 преступных эпизодов, а причиненный ими ущерб составил более 390 тысяч рублей.

— Двое жителей Маслянинского района области с марта по октябрь прошлого года, используя разные сотовые телефоны и сим-карты, случайно набирали номера стационарных телефонов, представлялись близкими родственниками и просили срочно перечислить деньги, якобы для решения проблем с законом, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Схема мошенничества весьма стандартная и хорошо известная, но есть в этой истории и интересные детали. К примеру, мошенники меняли голоса при помощи гелиевых шаров. Если жертва сомневалась и не хотела перечислять деньги, звонил сообщник и представлялся следователем.

В числе пострадавших жители Ростовской, Челябинской и Саратовской области, Пермского и Краснодарского края, а также других регионов страны. Суммы сильно варьировались — от 5 до 50 тысяч рублей.