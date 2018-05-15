Глава сельского поселения идет под суд за «ремонт» дорог под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, чиновник подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту дорог на улицах Вишневая и Степная в хуторе Заливском. Однако в действительности их не обновляли. По фиктивным документам подрядчик получил из бюджета 100 000 рублей.