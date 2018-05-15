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17:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Глава сельского поселения идет под суд за «ремонт» дорог под Волгоградом

Бывший глава администрации Заливского сельского поселения из Октябрьского района Волгоградской области предстанет перед судом за фиктивный ремонт грунтовых дорог.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, чиновник подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту дорог на улицах Вишневая и Степная в хуторе Заливском. Однако в действительности их не обновляли. По фиктивным документам подрядчик получил из бюджета 100 000 рублей.

Вину в содеянном экс-глава поселения признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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