Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поехали!»: Владимир Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Мелания Трамп перенесла операцию на почках
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАза — видео
В США разрешили расторгнуть 30-летний договор с РФ
«Покрошились зубы»: сестра о потерявшей 17 кг Надежде Савченко
После слов Скрипки о РФ зрители покинули зал
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Власти нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Названы самые странные услуги гостиниц
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
16:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава «МРСК Северо-Запада» арестован по делу о подкупе

Александр Летягин отправлен в СИЗО на два месяца.

Источник: AP 2018

Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» Алекандр Летягин арестован по обвинению в коммерческом подкупе. Меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца избрал сегодня, 15 мая, Сыктывкарский городской суд.

Читайте также
Прокуратура проверит информацию о появлении трещины в доме на Пулковской улице

Как сообщили ИА REGNUM в суде, до 13 июля Летягин будет находиться в сыктывкарском СИЗО.

Напомним, в апреле был арестован экс-руководитель «Комиэнерго» Валерий Драйт. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Также подозреваемым в преступлении стал замдиректора по инвестиционной деятельности компании Евгений Сесюк. Его отправили под домашний арест.

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».

На самом предприятии и в силовых структурах ситуацию пока не комментируют. О своей готовности помогать следствию заявила компания «Россети», в которую входит «МРСК Северо-Запада».

«Компания “Россети” готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину. До окончания следственных мероприятий дополнительные комментарии преждевременны», — цитирует представителя компании издание «Энергетика и промышленность России».

Добавим, что Александр Летягин возглавляет «МРСК Северо-Запада» с февраля 2014 года. В июле прошлого года он был избран гендиректором на новый срок.

Справка.

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (МРСК) осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов федерации в Северо-Западном регионе: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область. МРСК Северо-Запада действует как единая операционная компания, в ее состав входят семь филиалов — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго». Численность персонала компании составляет 15 тысяч человек.

Все новости региона
Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Медведеву предложили создать новое министерство
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Ученые впервые провели операцию по «пересадке» памяти
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь