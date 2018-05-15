Глава «МРСК Северо-Запада» арестован по делу о подкупе
Александр Летягин отправлен в СИЗО на два месяца.
Александр Летягин отправлен в СИЗО на два месяца.
Глава ПАО «МРСК Северо-Запада» Алекандр Летягин арестован по обвинению в коммерческом подкупе. Меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца избрал сегодня, 15 мая, Сыктывкарский городской суд.
Как сообщили ИА REGNUM в суде, до 13 июля Летягин будет находиться в сыктывкарском СИЗО.
Напомним, в апреле был арестован
По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».
На самом предприятии и в силовых структурах ситуацию пока не комментируют. О своей готовности помогать следствию заявила компания «Россети», в которую входит «МРСК Северо-Запада».
«Компания “Россети” готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину. До окончания следственных мероприятий дополнительные комментарии преждевременны», — цитирует представителя компании издание «Энергетика и промышленность России».
Добавим, что Александр Летягин возглавляет «МРСК Северо-Запада» с февраля 2014 года. В июле прошлого года он был избран гендиректором на новый срок.
Справка.
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (МРСК) осуществляет свою деятельность на территории семи субъектов федерации в