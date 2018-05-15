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18:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Появилось видео погони за преступниками, устроившими в Воронеже перестрелку с полицией

Полиция поделилась видео погони за преступниками, которые пытались угнать элитную иномарку Infinity ранним утром вторника, 15 мая. Пытавшиеся скрыться мужчины устроили перестрелку с правоохранителями, однако сделали себе ещё хуже — полицейские применили табельное оружие и ранили одного из угонщиков.

Погоня началась у дома по Московскому проспекту. Угонщики выскочили из машины и попытались скрыться, бежав по парковке Россельхозбанка в сторону автовокзала. Полицейские бросились за ними — как бегом, так и на машине. В этот момент Infinity спокойно катилась по парковке и по касательной столкнулась со зданием.

Во время погони один из угонщиков начал стрелять в полицейских, как позже выяснилось из травматического пистолета. В ответ сотрудники полиции также открыли стрельбу. Один из угонщиков получил ранение.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, сейчас оба подозреваемых, воронежцы 34 и 46 лет, задержаны. Владельца иномарки тоже удалось установить — им оказался 44-летний горожанин, добавили в полиции.

Силовики возбудили уголовное дело о краже организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ), преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. В свою очередь следователи СУ СКР по региону начали процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении полицейских. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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