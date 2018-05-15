Появилось видео погони за преступниками, устроившими в Воронеже перестрелку с полицией

Погоня началась у дома по Московскому проспекту. Угонщики выскочили из машины и попытались скрыться, бежав по парковке Россельхозбанка в сторону автовокзала. Полицейские бросились за ними — как бегом, так и на машине. В этот момент Infinity спокойно катилась по парковке и по касательной столкнулась со зданием.

Во время погони один из угонщиков начал стрелять в полицейских, как позже выяснилось из травматического пистолета. В ответ сотрудники полиции также открыли стрельбу. Один из угонщиков получил ранение.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, сейчас оба подозреваемых, воронежцы 34 и 46 лет, задержаны. Владельца иномарки тоже удалось установить — им оказался 44-летний горожанин, добавили в полиции.