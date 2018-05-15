Сломанный коллектор покрыл пеной Ангару

Источник: Вести Иркутск

Ангара — в густой пене. Сегодня это странное явление наблюдали жители садоводства «Прибрежное». Течение реки разносило непонятное белое вещество. А недалеко от берега из воды бил ключ. Никакого запаха вокруг не чувствовалось, но иркутяне всё же забили тревогу.

— Ну интересно, что это вообще такое? Что это? Не должно же в Ангару так… Без понятия, ну вон труба какая-то — с неё что-то, с очистных, может быть, — говорит житель СНТ «Прибрежное» Павел.

Эта труба ведёт к коллектору, он находится здесь с 60-х годов. Как пояснили в иркутском «Водоканале», произошло повреждение фильтра, который рассеивал сточные воды. Поэтому появился мощный поток, он и образовал пену.

— Сейчас будут вестись работы по ремонту данного сооружения. То есть будут отремонтированы кассеты, заменена загрузка, и в результате пены, которую обнаружили жители, не будет, — говорит заместитель директора по строительству и капитальному ремонту МУП «Водоканал» Иркутска Сергей Ващенко.