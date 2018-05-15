Сломанный коллектор покрыл пеной Ангару
Жители СНТ «Прибрежное» обнаружили на Ангаре странное белое вещество. Запаха не было, но тревогу они всё же забили.
Жители СНТ «Прибрежное» обнаружили на Ангаре странное белое вещество. Запаха не было, но тревогу они всё же забили.
Ангара — в густой пене. Сегодня это странное явление наблюдали жители садоводства «Прибрежное». Течение реки разносило непонятное белое вещество. А недалеко от берега из воды бил ключ. Никакого запаха вокруг не чувствовалось, но иркутяне всё же забили тревогу.
— Ну интересно, что это вообще такое? Что это? Не должно же в Ангару так… Без понятия, ну вон труба
Эта труба ведёт к коллектору, он находится здесь с 60-х годов. Как пояснили в иркутском «Водоканале», произошло повреждение фильтра, который рассеивал сточные воды. Поэтому появился мощный поток, он и образовал пену.
— Сейчас будут вестись работы по ремонту данного сооружения. То есть будут отремонтированы кассеты, заменена загрузка, и в результате пены, которую обнаружили жители, не будет, — говорит заместитель директора по строительству и капитальному ремонту МУП «Водоканал» Иркутска Сергей Ващенко.
По словам Сергея Ващенко, химических элементов в пене нет. И эти стоки