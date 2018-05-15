Экс-главу Миасса заключили под стражу на два месяца

С ходатайством об аресте бывшего градоначальника выступил следователь. Прокурор в суде указал на то, что оставшись на свободе, Васьков может скрыться или покинуть страну, а также воспрепятствовать следствию. Также он может угрожать свидетелям и попытаться оказать на них давление.



Сторона защиты выступила против удовлетворения ходатайства и просила избрать Васькову домашний арест или запрет определённых действий.



Стоит отметить, что интересы бывшего главы Миасса в суде представляют сразу три адвоката. Они заявили ряд ходатайств, в частности, о приобщении к материалам дела благодарственных писем и почетных грамот Васькова, и его характеристики. Суд ходатайства удовлетворил.



Васьков в суде попросил применить к нему более мягкую меру пресечения. Он заявил, что в основе его дела — показания двух свидетелей, которые, по его мнению, даны из личной неприязни или под давлением. По словам экс-главы, он не давал никаких указаний о приобретении детсада под угрозой увольнения. Также он заявил, что не оказывал никакого давления на свидетелей, у него есть загранпаспорт с открытой шенгенской визой, но документ находится в правительстве Челябинской области.