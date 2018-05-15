Город на юге Молдовы продолжает проваливаться под землю: в комратском парке и на Мемориале славы образовались ямы

В парке в Комрате произошел еще один обвал пешеходной дороги. Как и раньше, причиной послужили катакомбы, пролегающие под городом. Специалисты из мэрии огородили место ЧП сигнальными лентами, сообщает gagauzinfo.md.

То же самое произошло у городского Мемориала воинской славы. Там под землю уходят деревья и бетонные сооружения мемориала. Пока дожди не закончатся, засыпать участок землей не получится. Там установили ограждения.