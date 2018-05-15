Начался суд по делу ОПГ Степана Алексеева

Их обвиняют в трех эпизодах похищения людей, вымогательствах, разбое и грабеже. Двое из участников группы, заключившие досудебное соглашение со следствием, бывшие полицейские Александр Гундоров и Дмитрий Жильцев уже осуждены.

Напомним, группу разоблачили в конце мая 2016 года. По версии предварительного следствия, они успели «поработать» менее полутора месяцев. Занимались вымогательством, а жертвами выбирали причастных к сбыту наркотиков, рассчитывая, что те не обратятся в полицию. Однако после третьего эпизода — похищения Алексея Титова о деятельности группы стало известно правоохранителям.

По версии же обвиняемого Опри, они стали жертвами сотрудников УФСБ, которые крышевали самарских наркоторговцев. Кстати, двое офицеров службы безопасности, принимавших участие в задержании членов группы Алексеева, уже осуждены за мошенничество и взятки.