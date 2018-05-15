Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минкульт Франции запутался в принадлежности Севастополя - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАза — видео
В США разрешили расторгнуть 30-летний договор с РФ
Гуф признался в любви Кети Топурия
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
История борьбы с поллинозом: личный опыт
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8Путин открыл движение на Крымском мосту
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
18:38 (мск), источник: Volga News

Начался суд по делу ОПГ Степана Алексеева

В понедельник, 14 мая, в Кировском райсуде Самары началось судебное разбирательство по делу ОПГ Степана Алексеева. На скамье подсудимых кроме него Николай Данилин, бывший полицейский Вахтанг Опря, Владимир Петухов, офицер Российской армии Владимир Хрусталев и Армен Саргсян.

Их обвиняют в трех эпизодах похищения людей, вымогательствах, разбое и грабеже. Двое из участников группы, заключившие досудебное соглашение со следствием, бывшие полицейские Александр Гундоров и Дмитрий Жильцев уже осуждены.

Напомним, группу разоблачили в конце мая 2016 года. По версии предварительного следствия, они успели «поработать» менее полутора месяцев. Занимались вымогательством, а жертвами выбирали причастных к сбыту наркотиков, рассчитывая, что те не обратятся в полицию. Однако после третьего эпизода — похищения Алексея Титова о деятельности группы стало известно правоохранителям.

По версии же обвиняемого Опри, они стали жертвами сотрудников УФСБ, которые крышевали самарских наркоторговцев. Кстати, двое офицеров службы безопасности, принимавших участие в задержании членов группы Алексеева, уже осуждены за мошенничество и взятки.

Судебное следствие пройдет под председательством судьи Приволжского окружного военного суда Романа Демченко.

Все новости региона
Игорь Антонов покидает пост начальника областного УГИБДД
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Алексей Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд рублей
В США заявили о готовности ввести новые санкции против России
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Медведеву предложили создать новое министерство
Корея без Путина: чем закончится встреча лидеров КНДР и США
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Зеппельта пустили в Россию, здесь его ждут следователи МИД Германии заявил о том, что немецкий журналист получил визу в Россию для работы на футбольном ЧМ
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь