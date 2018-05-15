В Татарстане обыскали Минобрнауки по делу директора школы-интерната
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Татарстана по делу о миллионном мошенничестве в отношении директора Лаишевской
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Татарстана по делу о миллионном мошенничестве в отношении директора Лаишевской
Уголовное дело в отношении руководителя ГБОУ «Лаишевская
«Следователями установлен дополнительный эпизод преступной деятельности Давлиевой… В министерстве образования Республики Татарстан проводятся обыски. Изымается интересующая следствие документация», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в
Ранее районным судом по ходатайству следователя в отношении Давлиевой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которую в дальнейшем Верховный суд республики изменил на домашний арест.
Как отмечает следственное управление, в рамках нового уголовного дела Давлиева вновь задержана. Причастность к совершению преступления она не признала. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.