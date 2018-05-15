В Татарстане обыскали Минобрнауки по делу директора школы-интерната

Источник: РИА Новости

Уголовное дело в отношении руководителя ГБОУ «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 44-летней Венеры Давлиевой было возбуждено в конце апреля. По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года, Давлиева давала незаконные указания водителю школы-интерната списывать горюче-смазочные материалы, заполняя путевые листы на не выезжающий служебный автотранспорт, прилагая чеки об оплате ГСМ на АЗС автозаправочных станциях. Сумма незаконно израсходованных бюджетных средств составила 114 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, руководитель школы-интерната давала поварам указания выносить с кухни и со склада продукты и передавать ей, стоимость похищенных продуктов составила 234 тысячи рублей.

«Следователями установлен дополнительный эпизод преступной деятельности Давлиевой… В министерстве образования Республики Татарстан проводятся обыски. Изымается интересующая следствие документация», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае-июле 2017 года Давлиева предоставила РОО «Национальный союз карате» Татарстана помещения школы-интерната для организации детского летнего лагеря из расчета стоимости 7,7 тысячи рублей с одного ребенка за смену. В дальнейшем, как установлено, она получила от представителя организации не менее 1,15 миллиона рублей, которые на счет школы-интерната не перевела. По данному факту также возбуждено дело по статье «мошенничество».

Ранее районным судом по ходатайству следователя в отношении Давлиевой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которую в дальнейшем Верховный суд республики изменил на домашний арест.