Пилот китайского авиалайнера едва не вылетел из кабины на высоте 10 км

Источник: Reuters

Командир экипажа Лю Чунцзянь сообщил, что стекло разбилось моментально, без какого-либо предупреждения, со страшным грохотом в то время, когда самолет находился на крейсерском участке маршрута в Лхасу из Чунцина.

Стекло внезапно растрескалось, и раздался оглушительный хлопок. А затем я увидел, как моего пилота стало засасывать в окно кабины. Лю Чунцзянь Командир экипажа

К счастью, второй пилот был пристегнут ремнем безопасности. Его удалось втащить обратно в кабину, где царил хаос в результате разгерметизации.

«Всё в кабине взлетело в воздух, стало очень холодно, — рассказывает командир. — Я не слышал голоса диспетчеров по радио из-за ужасного шума. Самолет так сильно вибрировал, что разглядеть показания приборов было невозможно».

Рейс 3U8633 китайской авиакомпании Sichuan Airlines находился в средине пути, а пассажирам как раз разносили завтрак в тот самый момент, когда самолет резко снизился до высоты 8000 метров.

«Мы не знали, что происходит, и на борту началась паника, — рассказал агентству Синьхуа один из пассажиров. — Над сиденьями выпали кислородные маски… Несколько секунд самолет находился в свободном падении, но потом его удалось выровнять».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pvpwRkZvd4I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Экстренная посадка авиалайнера

Управление гражданской авиации КНР сообщило, что второй пилот отделался легкими травмами — у него растяжение запястья и порезы лица. Еще один член экипажа, находившийся в кабине, получил ушибы в области поясницы в результате резкой потери высоты самолетом.

Самолету удалось совершить вынужденную посадку в аэропорту Ченгду.

Никто из 119 пассажиров не пострадал.

Около 27 человек прошли медосмотр в больнице в Ченгду. Затем более 50 пассажиров пересели в другой самолет, который днем благополучно прибыл в Лхасу.

Командира экипажа сейчас горячо хвалят в китайских социальных сетях.

Хэштэг #ChinaHeroPilot набрал 160 млн посещений и 17,8 млн комментариев. Многие требуют немедленно наградить командира, другие выражают недовольство в связи с недостаточными мерами безопасности.

Авиастроительный концерн Airbus и французское экспертное агентство BEA, расследующее авиационные происшествия, направляют в Китай своих специалистов, которые должны разобраться в случившемся.

Два месяца назад на борту американского авиалайнера, совершавшего внутренний рейс, взорвался двигатель, в результате чего было выбито стекло в салоне, а в образовавшуюся пробоину была затянута пассажирка, которая погибла.

Остекление в пилотской кабине авиалайнеров сравнительно нередко трескается от удара молнии или столкновений с птицами на небольшой высоте. Однако полная потеря ветрового стекла, особенно на эшелоне, происходит чрезвычайно редко.