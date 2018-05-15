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21:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Ярославле горит склад с краской

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ярославле горит склад с краской, сообщают информагентства со ссылкой на МЧС региона.

Источник: БЕЛТА

Склад лакокрасочной продукции горит в промышленной части города. Столб дыма виден во всех частях Ярославля.

В тушении задействованы несколько пожарных расчетов, площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Сообщается, что угрозы для людей нет.

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