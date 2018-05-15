В Ярославле горит склад с краской

Склад лакокрасочной продукции горит в промышленной части города. Столб дыма виден во всех частях Ярославля.

В тушении задействованы несколько пожарных расчетов, площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Сообщается, что угрозы для людей нет.