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21:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Избивший подростка аким может уйти от уголовного наказания

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Сельский аким, избивший подростка в Акмолинской области, может уйти от наказания. Местные полицейские избавили его от уголовной ответственности. Собрав материалы дела, они передали их в административный суд, передает КТК.

Источник: Sputniknews.kz

Судебные слушания в отношении экс-акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова приостановлены. Родные избитого 14-летнего подростка потребовали провести повторную экспертизу. Первая показала, что ребенку нанесли легкий вред здоровью — поэтому полицейские и переквалифицировали дело с уголовного на административное.

Такое решение правоохранителей удивило и возмутило родителей школьника. Они считают, что экс-акима намеренно уводят от наказания. К тому же, как заявил отец восьмиклассника, во время следствия в их адрес постоянно поступали угрозы со стороны родных и знакомых чиновника, они же предлагали деньги, чтобы родители пострадавшего ребенка забрали заявление.

«Не сам Омаров, а его мама. Потом сельский и районный депутат приходили. Еще кто-то приходил. Но приходили не прощения просить, а, наоборот, хотели нас добить. О здоровье моего сына они вообще не думают. Прощения мы не даем. До конца будем судиться», — рассказал телеканалу отец ребенка Тулеген Кульпеисов.

Скандал с избиением ребенка произошел в конце февраля. Областные чиновники, не дожидаясь окончания следствия, спешно уволили сельского акима. Оправдания Жаната Омарова тогда слушать никто не стал, хотя он и пытался объяснить на дисциплинарном совете, что никого не бил. А вот очевидцы заявляют обратное. До самого происшествия восьмиклассник побил сына чиновника. После чего мужчина и пришел разобраться со школьником.

«Я сидел с ребятами. Вошел взрослый мужчина, спросил: “Кто Диас?” Я встал с места. Он вбежал и сразу ударил меня кулаком. От этого удара я упал, ударился о тумбочку и потерял сознание. После того как очнулся, ребята рассказали мне, что аким три раза ударил меня в голову ногой и один раз пнул», — делится воспоминаниями пострадавший Диас Макен.

Сейчас Жанат Омаров уже ничего не хочет комментировать — дожидается решения суда. А будет оно, по всей видимости, нескоро. Все ждут результатов повторной экспертизы. Она и покажет, к какой ответственности привлекать экс-акима.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, если будет установлено, что здоровью несовершеннолетнего Диасу Мукану был причинен средней степени вред здоровью, то дело будет возвращено для решения вопроса о привлечении Омарова к уголовной ответственности», — сообщил председатель Коргалжынского районного суда Акмолинской области Данияр Темирханов.

В настоящий момент школьника выписали из больницы, и он уже вернулся к учебе. Однако, по словам родных, Диас мучается от постоянных головных болей.

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