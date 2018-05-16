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09:28 (мск), источник: Клопс.ru

В Верхнем озере утонул 20-летний калининградец

В Калининграде во время купания в Верхнем озере утонул 20-летний парень. Об этом во вторник, 15 мая, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

«15 мая во второй половине дня 20-летний житель Калининграда утонул, купаясь в Верхнем озере. При осмотре тела следователем признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчины был в состоянии алкогольного опьянения. Назначены необходимые экспертизы, по результатам будет вынесено процессуальное решение», — сообщила представитель ведомства Наталья Гацко.

В 2017 году в Калининграде за время купального сезона утонул один человек. 52-летняя женщина утонула в Преголе в районе ДК моряков. В 2016 году в Калининграде за лето утонуло четыре человека, в 2015 — десять, а в 2014 — шесть.

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