В Верхнем озере утонул 20-летний калининградец

«15 мая во второй половине дня 20-летний житель Калининграда утонул, купаясь в Верхнем озере. При осмотре тела следователем признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчины был в состоянии алкогольного опьянения. Назначены необходимые экспертизы, по результатам будет вынесено процессуальное решение», — сообщила представитель ведомства Наталья Гацко.

В 2017 году в Калининграде за время купального сезона утонул один человек. 52-летняя женщина утонула в Преголе в районе ДК моряков. В 2016 году в Калининграде за лето утонуло четыре человека, в 2015 — десять, а в 2014 — шесть.