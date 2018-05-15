В Уральске произошло возгорание шахты лифта, спасены 5 человек
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Сегодня в жилом доме в Уральске произошел пожар, спасены 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Сегодня в жилом доме в Уральске произошел пожар, спасены 5 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации
Пожар на площади 15 квадратных метров локализован в 18:02, в 18:39 полностью потушен. В тушении были задействованы 10 сотрудников службы пожаротушения и
Пострадавших нет. С места происшествия спасены 5 человек, четверо из них дети. 50 человек эвакуированы, 15 из них дети.
По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.