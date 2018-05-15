В Уральске произошло возгорание шахты лифта, спасены 5 человек

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы департамента ЧС по ЗКО, в 17:33 поступило сообщение о возгорании в шахте лифта мусора в доме № 226 по проспекту Достык.

Пожар на площади 15 квадратных метров локализован в 18:02, в 18:39 полностью потушен. В тушении были задействованы 10 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 3 единицы техники.

Пострадавших нет. С места происшествия спасены 5 человек, четверо из них дети. 50 человек эвакуированы, 15 из них дети.