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22:37 (мск), источник: Kazinform

В Астане подросток на машине отца сбил пешеходов

АСТАНА. «КАЗИНФОРМ» — В столице подросток 2001 года рождения на машине отца сбил двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Источник: Kazinform

«Сегодня около 18:30 на пересечении улиц Победа и Московская зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, проводится проверка. Водитель автомобиля марки “Митсубиси” на светофоре на пересечении проспекта Победа и улицы Московская сбил пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий знак светофора и скрылся с места происшествия. Стражи порядка полка дорожно-патрульной службы задержали нарушителя в одном из дворов на улице Московской. Им оказался подросток, 2001 года рождения (на машине отца — авт.)», — передает пресс-служба ДВД Астаны.

На данный момент идет проверка с участием родителей. Пешеходы, 1983 и 1977 года рождения, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Автомобиль поставлен на спецстоянку.

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