В Астане подросток на машине отца сбил пешеходов
АСТАНА. «КАЗИНФОРМ» — В столице подросток 2001 года рождения на машине отца сбил двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. «КАЗИНФОРМ» — В столице подросток 2001 года рождения на машине отца сбил двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Сегодня около 18:30 на пересечении улиц Победа и Московская зарегистрировано
На данный момент идет проверка с участием родителей. Пешеходы, 1983 и 1977 года рождения, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Автомобиль поставлен на спецстоянку.