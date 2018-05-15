В Астане подросток на машине отца сбил пешеходов

«Сегодня около 18:30 на пересечении улиц Победа и Московская зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, проводится проверка. Водитель автомобиля марки “Митсубиси” на светофоре на пересечении проспекта Победа и улицы Московская сбил пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий знак светофора и скрылся с места происшествия. Стражи порядка полка дорожно-патрульной службы задержали нарушителя в одном из дворов на улице Московской. Им оказался подросток, 2001 года рождения (на машине отца — авт.)», — передает пресс-служба ДВД Астаны.