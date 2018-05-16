В Советске вынесли приговор двум юношам и мужчине, похитившим жителя Балтийска

Источник: Новый Калининград

Преступление было совершено ночью 24 октября 2016 года. Трое мужчин с применением физической силы похитили, на угнанном автомобиле перевезли в Советск и привели в подвал дома. Там один из обвиняемых с применением насилия требовал от потерпевшего сообщить информацию о месте нахождения тайника с янтарем. Потерпевшего освободили сотрудники правоохранительных органов.

На стадии предварительного следствия 16-летний подросток полностью признал вину, двое других — признали частично. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).