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09:41 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске вынесли приговор двум юношам и мужчине, похитившим жителя Балтийска

В Советске суд признал 16-летнего подростка, 18-летнего юношу и 33-летнего мужчину виновными по делу о похищении человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Источник: Новый Калининград

Преступление было совершено ночью 24 октября 2016 года. Трое мужчин с применением физической силы похитили, на угнанном автомобиле перевезли в Советск и привели в подвал дома. Там один из обвиняемых с применением насилия требовал от потерпевшего сообщить информацию о месте нахождения тайника с янтарем. Потерпевшего освободили сотрудники правоохранительных органов.

На стадии предварительного следствия 16-летний подросток полностью признал вину, двое других — признали частично. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В итоге подростка приговорили к 4 годам лишения свободы, юношу — к 5 годам, а мужчину — к 11 годам. Приговор в законную силу не вступил.

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