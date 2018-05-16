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03:36 (мск), источник: АиФ Владивосток

Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока погиб в ДТП

Сергей Никифорович вместе с дочерью погиб в страшном дорожно-транспортном происшествии по дороге в санаторий.

Приморский край скорбит по ветерану Великой Отечественной войны Сергею Никифоровичу, который вместе с дочерью погиб в страшном дорожно-транспортном происшествии по дороге в санаторий в Минеральных водах.

Приморец отправился в Осетию для того, чтобы подлечить здоровье в санатории. Ветеран планировал встречи и поездки по новым местам, которым не суждено было состояться. Почти сразу после прилёта в Минеральные Воды Сергей Никифорович вместе с дочерью попал в аварию, в которой, к сожалению, погибли оба жителя Владивостока.

Напомним, что Сергей Никифорович был одним из организаторов открытия пограничного парка на территории Тихорецкого района Краснодарского края. Теперь это место станет местом, куда ветераны смогут прийти и почтить товарищей минутой молчания.

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