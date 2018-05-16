Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока погиб в ДТП
Сергей Никифорович вместе с дочерью погиб в страшном
Сергей Никифорович вместе с дочерью погиб в страшном
Приморский край скорбит по ветерану Великой Отечественной войны Сергею Никифоровичу, который вместе с дочерью погиб в страшном
Приморец отправился в Осетию для того, чтобы подлечить здоровье в санатории. Ветеран планировал встречи и поездки по новым местам, которым не суждено было состояться. Почти сразу после прилёта в Минеральные Воды Сергей Никифорович вместе с дочерью попал в аварию, в которой, к сожалению, погибли оба жителя Владивостока.
Напомним, что Сергей Никифорович был одним из организаторов открытия пограничного парка на территории Тихорецкого района Краснодарского края. Теперь это место станет местом, куда ветераны смогут прийти и почтить товарищей минутой молчания.