Ветеран Великой Отечественной войны из Владивостока погиб в ДТП

Приморский край скорбит по ветерану Великой Отечественной войны Сергею Никифоровичу, который вместе с дочерью погиб в страшном дорожно-транспортном происшествии по дороге в санаторий в Минеральных водах.

Приморец отправился в Осетию для того, чтобы подлечить здоровье в санатории. Ветеран планировал встречи и поездки по новым местам, которым не суждено было состояться. Почти сразу после прилёта в Минеральные Воды Сергей Никифорович вместе с дочерью попал в аварию, в которой, к сожалению, погибли оба жителя Владивостока.