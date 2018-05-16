Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проект «Украина» проигран: США решили не тратиться
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:04 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины

Ростовским областным судом две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что 9 марта 2017 года две женщины 65 и 72 лет обманным путем проникли в дом потерпевшей в Таганроге. Они напали на нее, нанесли несколько ударов металлическим чайником, а затем задушили. После чего подсудимые завладели имуществом пенсионерки на общую сумму более 3 тысяч рублей, которым распорядились по своему усмотрению.

В отношении подсудимых было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии…», «Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору…». Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Решение суда в законную силу не вступило.

Все новости региона
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
Почему работники физического труда умирают раньше клерков
Взрывы произошли на месте бывшего военного склада в Удмуртии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Платье по талону и невеста-ребенок: странные свадьбы монархов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь