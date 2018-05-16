В Ростове две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины
Ростовским областным судом две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины. Об этом сообщает
Ростовским областным судом две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины. Об этом сообщает
Судом установлено, что 9 марта 2017 года две женщины 65 и 72 лет обманным путем проникли в дом потерпевшей в Таганроге. Они напали на нее, нанесли несколько ударов металлическим чайником, а затем задушили. После чего подсудимые завладели имуществом пенсионерки на общую сумму более 3 тысяч рублей, которым распорядились по своему усмотрению.
В отношении подсудимых было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии…», «Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору…». Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Решение суда в законную силу не вступило.