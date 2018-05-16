В Ростове две пенсионерки приговорены к 24 годам колонии за жестокое убийство 78-летней женщины

Судом установлено, что 9 марта 2017 года две женщины 65 и 72 лет обманным путем проникли в дом потерпевшей в Таганроге. Они напали на нее, нанесли несколько ударов металлическим чайником, а затем задушили. После чего подсудимые завладели имуществом пенсионерки на общую сумму более 3 тысяч рублей, которым распорядились по своему усмотрению.