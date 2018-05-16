Юная жительница Владивостока раскидывала наркотики по закладкам
По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики.
По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.
Во время несения службы на проспекте 100 лет Владивостоку сотрудники
По подозрению в преступлении полицейские задержали 23-летнюю жительницу Владивостока. В отделе задержанная призналась в содеянном, и пояснила, что знакомая предложила ей заработать путем закладок свертков с наркотиками.
По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики. В момент закладки ее задержали сотрудники полиции.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двадцати лет строгого режима. Фигурантка уголовного дела заключена под стражу.