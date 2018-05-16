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03:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Юная жительница Владивостока раскидывала наркотики по закладкам

По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.

Во время несения службы на проспекте 100 лет Владивостоку сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека и девушку, поведение которых вызвало подозрение. При личном досмотре в кармане куртки девушки обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотики.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 10 граммов.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 23-летнюю жительницу Владивостока. В отделе задержанная призналась в содеянном, и пояснила, что знакомая предложила ей заработать путем закладок свертков с наркотиками.

По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики. В момент закладки ее задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до двадцати лет строгого режима. Фигурантка уголовного дела заключена под стражу.

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