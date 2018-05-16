Юная жительница Владивостока раскидывала наркотики по закладкам

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.

Во время несения службы на проспекте 100 лет Владивостоку сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека и девушку, поведение которых вызвало подозрение. При личном досмотре в кармане куртки девушки обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотики.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр. Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 10 граммов.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 23-летнюю жительницу Владивостока. В отделе задержанная призналась в содеянном, и пояснила, что знакомая предложила ей заработать путем закладок свертков с наркотиками.

По Интернету подозреваемая узнала о местонахождении пакета с наркотиками, принесла его домой и расфасовала содержимое в маленькие пакетики. В момент закладки ее задержали сотрудники полиции.