Охранник-извращенец ТЦ во Владивостоке похищал женское нижнее белье
Администрация ищет пострадавших от рук мужчины.
Администрация ищет пострадавших от рук мужчины.
В одном из торговых центров Владивосток произошёл скандальный случай, который шокировал сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Охранник с голым торсом по ночам разгуливал по магазину женской одежды, который расположен на цокольном этаже.
Как стало известно, этот же мужчина ранее проникал в магазин во время ремонта и обчищал сумки с личными вещами строителей.
Преступление раскрыла уборщица ТЦ из Средней Азии, которая давно жаловалась на его подозрительное поведение. В ответ на обвинение охранник угрожал ей, утверждая, что человек ее национальности ничего не сможет доказать. В настоящее время администрация магазина ищет пострадавших от рук странного охранника и просит с ними связаться.