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03:57 (мск), источник: VLADNEWS

Охранник-извращенец ТЦ во Владивостоке похищал женское нижнее белье

Администрация ищет пострадавших от рук мужчины.

В одном из торговых центров Владивосток произошёл скандальный случай, который шокировал сотрудников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Охранник с голым торсом по ночам разгуливал по магазину женской одежды, который расположен на цокольном этаже.

По камерам видеонаблюдения видно, как полуобнажённый мужчина в возрасте присматривает себе одежду и берет, то, что ему нравится, включая кисти для макияжа. Пострадавшими оказались и другие магазины торгового центра. Так, мужчине даже приглянулось женское нижнее бельё.

Как стало известно, этот же мужчина ранее проникал в магазин во время ремонта и обчищал сумки с личными вещами строителей.

Преступление раскрыла уборщица ТЦ из Средней Азии, которая давно жаловалась на его подозрительное поведение. В ответ на обвинение охранник угрожал ей, утверждая, что человек ее национальности ничего не сможет доказать. В настоящее время администрация магазина ищет пострадавших от рук странного охранника и просит с ними связаться.

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