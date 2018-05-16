Пожилую женщину сбили в центре Хабаровска на пешеходном переходе

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 мая чуть за полдень. 30-летний мужчина, управляя машиной Toyota Corolla Fielder, двигался по улице Дикопольцева со стороны Уссурийского бульвара. Чтобы выехать на Карла-Маркса на разрешающий сигнал светофора, водитель включил правый поворотник рядом с Педагогическим институтом. Секунда, и на пешеходном переходе лежит пожилая женщина. Автолюбитель не заметил ее и допустил наезд. На место тут же приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Хабаровску, женщину госпитализировали во вторую краевую больницу, где у нее диагностировали переломы правой лучевой кости и правой голени. Теперь ей предстоит проходить амбулаторное лечение.