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03:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожилую женщину сбили в центре Хабаровска на пешеходном переходе

Врачи после ДТП диагностировали у нее переломы костей.

Источник: Комсомольская правда

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 мая чуть за полдень. 30-летний мужчина, управляя машиной Toyota Corolla Fielder, двигался по улице Дикопольцева со стороны Уссурийского бульвара. Чтобы выехать на Карла-Маркса на разрешающий сигнал светофора, водитель включил правый поворотник рядом с Педагогическим институтом. Секунда, и на пешеходном переходе лежит пожилая женщина. Автолюбитель не заметил ее и допустил наезд. На место тут же приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Хабаровску, женщину госпитализировали во вторую краевую больницу, где у нее диагностировали переломы правой лучевой кости и правой голени. Теперь ей предстоит проходить амбулаторное лечение.

Мужчина, который находился за рулем машины, не смог предоставить водительское удостоверение, потому что прав на езду не имеет. В его отношении составлен административный протокол.

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