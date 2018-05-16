ФБР подозревает экс-сотрудника ЦРУ в крупнейшей краже данных

По словам экспертов, утечка этих средств в WikiLeaks была «одна из наиболее разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты, которые могут быть использованы против частных компаний».

Как уточняет газета New York Post, «самая большая кража данных в истории ЦРУ» включала в себя «программное обеспечение, которое было разработано для взятия под контроль iPhone и превращение смарт-ТВ в устройства наблюдения».

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Адвокат Дж. Шульте Джейкоб Каплан заявил в суде, что ФБР подозревает мужчину в массовой утечке 8 тыс. документов ЦРУ в WikiLeaks в марте 2017 года.

«ФБР полагало, что господин Шульте был причастен к этой утечке. В рамках своего расследования они получили множество ордеров на обыск телефона Шульте, его компьютеров и других вещей, чтобы установить связь между господином Шульте и утечкой в WikiLeaks», — сказал адвокат.

Согласно материалам суда, ФБР провело обыски квартиры Дж. Шульте в Нью-Йорке в прошлом году и конфисковало его компьютерное оборудование, ноутбуки и личные записи.

Подозреваемый в настоящее время находится в федеральной тюрьме Манхеттена по обвинению в хранении и распространении детской порнографии. По сообщениям американских СМИ, он работал инженером-программистом в ЦРУ и разработал там вредоносное ПО, которое управление якобы использовало для взлома компьютеров подозреваемых в терроризме.

Прокуроры планируют подать обвинительное заключение против Дж. Шульте в связи с утечкой в течение следующих 45 дней.