Следователи ищут напавшего на красноярку мужчину

Следственный комитет разыскивает мужчину, напавшего на красноярку. Инцидент произошел утром 1 марта.

30-летняя женщина спускалась по лестнице, расположенной недалеко от остановки «Копыловский мост». К ней подбежал мужчина, обхватил со спины и упал вместе с ней. Затем он затащил красноярку в гаражи. Там начал душить жертву и попытался изнасиловать.

Женщина оказала сопротивление — она кричала и вырывалась. Испугавшись, что она привлечет внимание прохожих, злоумышленник убежал. Теперь он объявлен в розыск.

Приметы подозреваемого: мужчина среднего телосложения, возраст 30−35 лет, рост примерно 168−170 см, был одет в пуховик до пояса с капюшоном черного цвета, брюки (или джинсы) черного цвета, классические, черные ботинки. Волосы короткие, черного цвета, растрепанные.