Организатора игорного салона в Ангарске поместили под домашний арест

Подозреваемых в организации незаконного игорного салона в одном из гаражных кооперативов Ангарска с поличным задержали полицейские и следователи СУ СКР при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Как сообщает 15 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в отношении предполагаемого организатора азартных игр и управляющей салоном судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один фигурант находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители провели обыски в подпольном игорном заведении, в жилье у задержанных и используемых ими складах, где нашли и изъяли 35 игровых автоматов с купюроприёмниками и комплектующие к ним, более 500 тыс. рублей, компьютерную технику, сотовые телефоны, флэш-карты и документы, подтверждающие ведение нелегальной деятельности.