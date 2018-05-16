Организатора игорного салона в Ангарске поместили под домашний арест
Подозреваемых в организации незаконного игорного салона в одном из гаражных кооперативов Ангарска с поличным задержали полицейские и следователи СУ.
Подозреваемых в организации незаконного игорного салона в одном из гаражных кооперативов Ангарска с поличным задержали полицейские и следователи СУ.
Подозреваемых в организации незаконного игорного салона в одном из гаражных кооперативов Ангарска с поличным задержали полицейские и следователи СУ СКР при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Как сообщает 15 мая 2018 года
Правоохранители провели обыски в подпольном игорном заведении, в жилье у задержанных и используемых ими складах, где нашли и изъяли 35 игровых автоматов с купюроприёмниками и комплектующие к ним, более 500 тыс. рублей, компьютерную технику, сотовые телефоны,
Следственные органы СУ СК России по Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.