Якутское село затапливает после прорыва второй дамбы
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Вторую дамбу прорвало сегодня утром в селе Октемцы Хангаласского района, проводится эвакуация населения, сообщили «Интерфаксу» в Единой
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Вторую дамбу прорвало сегодня утром в селе Октемцы Хангаласского района, проводится эвакуация населения, сообщили «Интерфаксу» в Единой
«Первую дамбу прорвало три дня назад, сегодня рано утром прорвало вторую дамбу. Эвакуировано около ста человек, накануне было подтоплено более 60 подворий. Сейчас ведется точный подсчет подтопленных территорий», — сообщили в службе.
По данным
Всего с начала паводка пострадали 17 населенных пунктов на территории Амгинского, Хангаласского,
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