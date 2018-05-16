Якутское село затапливает после прорыва второй дамбы

Источник: РИА "Новости"

«Первую дамбу прорвало три дня назад, сегодня рано утром прорвало вторую дамбу. Эвакуировано около ста человек, накануне было подтоплено более 60 подворий. Сейчас ведется точный подсчет подтопленных территорий», — сообщили в службе.

По данным пресс-службы Хангаласского района на 8 утра по местному времени, уровень воды в районе села Октемцы составляет 533 см при критической отметке 480 см. В пункте временного размещения находится 65 человек, в том числе 23 ребенка. 15 мая в Хангаласском районе объявили режим ЧС.

Всего с начала паводка пострадали 17 населенных пунктов на территории Амгинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов.