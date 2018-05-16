В Назарово воры вынесли из магазина платежный терминал

Прибывшие на место полицейские задержали воров почти сразу, по горячим следам. Мужчины находились неподалеку от магазина. Терминал, который они украли, стражи порядка изъяли и вернули обратно. Ворами оказались двое местных жителей 33 и 37 лет. Известно, что ранее мужчины были судимы. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Теперь ворам грозит до 5 лет лишения свободы.