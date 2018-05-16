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05:38 (мск), источник: НИА Красноярск

В Назарово воры вынесли из магазина платежный терминал

В дежурную часть МВД города Назарово поступило сообщение о том, что двое неизвестных украли из магазина платежный терминал.

Прибывшие на место полицейские задержали воров почти сразу, по горячим следам. Мужчины находились неподалеку от магазина. Терминал, который они украли, стражи порядка изъяли и вернули обратно. Ворами оказались двое местных жителей 33 и 37 лет. Известно, что ранее мужчины были судимы. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Теперь ворам грозит до 5 лет лишения свободы.

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