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07:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Депутата из Пермского края будут судить за незаконную охоту

Слуга народа отстрелил двух лосей в Верещагинском районе.

Депутат из Верещагино попался во время незаконной охоты. В новогодние каникулы он приехал в лесной массив, входящий в охотничье хозяйство «Верещагинское» и совершил незаконный отстрел двух лосей. После чего слуга народа на снегоходе транспортировал незаконно добытых животных из леса на территорию подсобного хозяйства своего родственника.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Сейчас расследование уже завершено, материалы дела переданы в суд.

Максимальное наказание, которое может грозить депутату — до шести месяцев ареста.

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