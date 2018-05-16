Депутата из Пермского края будут судить за незаконную охоту

Депутат из Верещагино попался во время незаконной охоты. В новогодние каникулы он приехал в лесной массив, входящий в охотничье хозяйство «Верещагинское» и совершил незаконный отстрел двух лосей. После чего слуга народа на снегоходе транспортировал незаконно добытых животных из леса на территорию подсобного хозяйства своего родственника.