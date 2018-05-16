Лже-целительница из Лесосибирска за «снятие порчи» получила два года условно
Ей придется заплатить штраф.
Ей придется заплатить штраф.
В Лесосибирске осудили 34-летнюю
Она предлагала людям исцелить их и снять порчу. Одной из потерпевших мошенница обещала помочь ушедшего из семьи супруга, а также избавить от хронических заболеваний. Процесс возвращения затянулся на полгода. Все это время
За магическую помощь она получила около 240 тысяч рублей. Но никаких положительных результатов потерпевшая так и не увидела, напротив, состояние здоровья жертвы ухудшилось, поскольку она отказалась от традиционного лечения, доверившись «целительнице».
Обманутая женщина обратилась в полицию. Дело дошло до суда. Аферистку приговорили к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 240 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба.