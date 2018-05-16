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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Лже-целительница из Лесосибирска за «снятие порчи» получила два года условно

Ей придется заплатить штраф.

В Лесосибирске осудили 34-летнюю лже-целительницу. Женщина решила подзаработать и придумала экстрасенсорные способности.

Она предлагала людям исцелить их и снять порчу. Одной из потерпевших мошенница обещала помочь ушедшего из семьи супруга, а также избавить от хронических заболеваний. Процесс возвращения затянулся на полгода. Все это время лже-целительница проводила «обряды». При этом постоянно убеждала клиентку в том, что ее услуги необходимы.

За магическую помощь она получила около 240 тысяч рублей. Но никаких положительных результатов потерпевшая так и не увидела, напротив, состояние здоровья жертвы ухудшилось, поскольку она отказалась от традиционного лечения, доверившись «целительнице».

Обманутая женщина обратилась в полицию. Дело дошло до суда. Аферистку приговорили к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 240 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба.

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