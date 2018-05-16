Лже-целительница из Лесосибирска за «снятие порчи» получила два года условно

Она предлагала людям исцелить их и снять порчу. Одной из потерпевших мошенница обещала помочь ушедшего из семьи супруга, а также избавить от хронических заболеваний. Процесс возвращения затянулся на полгода. Все это время лже-целительница проводила «обряды». При этом постоянно убеждала клиентку в том, что ее услуги необходимы.