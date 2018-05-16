На Южном Урале продолжают ликвидировать крупный пожар
В Пластовском районе Челябинской области вторые сутки продолжается ликвидация крупного лесного пожара, представляющего угрозу для пяти населённых пунктов.
В Пластовском районе Челябинской области вторые сутки продолжается ликвидация крупного лесного пожара, представляющего угрозу для пяти населённых пунктов.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Ситуация постепенно стабилизируется, удаётся сдерживать площадь пожара, — отмечается в сообщении. — В данный момент применяются все необходимые меры к его скорейшей локализации».
В частности, проведена передислокация сил и средств.
В ликвидации пожара задействованы лучшие силы Специализированной
Движение по автодорогам в зоне сильного задымления ограничено.