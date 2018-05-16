Ночью из-за шквалистого ветра 14 тыс. свердловчан остались без света

По данным на 23:00 15 мая без электричества оставались 34 населенных пункта (обслуживаются филиалом «Свердловэнерго» МРСК Урала) с населением около 14 тыс. человек. Также, по данным МРСК Урала, из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи (110 кВ) точечно электроснабжение было нарушено на некоторых промышленных предприятиях.



К 3:00 16 мая специалисты МРСК Урала восстановили энергоснабжение у 11 тыс. свердловчан и на всех предприятиях, к 6 утра — подача электричества возобновилась у всех пострадавших от ветра жителей. Энергоснабжение восстанавливали 57 бригад (166 человек) МРСК Урала с 66 единицами спецтехники.