Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда фильмов о Супермене
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Фотограф показала жизнь мам без прикрас (фотоподборка)
Жириновский назвал размер своей пенсии
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
История борьбы с поллинозом: личный опыт
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Москве предрекли большую распродажу квартир
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
06:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Ночью из-за шквалистого ветра 14 тыс. свердловчан остались без света

Во вторник поздним вечером из-за шквалистого ветра с порывами до 26 м/с в Свердловской области было нарушено электроснабжение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 760 мм рт. ст. 5 м/с

По данным на 23:00 15 мая без электричества оставались 34 населенных пункта (обслуживаются филиалом «Свердловэнерго» МРСК Урала) с населением около 14 тыс. человек. Также, по данным МРСК Урала, из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи (110 кВ) точечно электроснабжение было нарушено на некоторых промышленных предприятиях.

К 3:00 16 мая специалисты МРСК Урала восстановили энергоснабжение у 11 тыс. свердловчан и на всех предприятиях, к 6 утра — подача электричества возобновилась у всех пострадавших от ветра жителей. Энергоснабжение восстанавливали 57 бригад (166 человек) МРСК Урала с 66 единицами спецтехники.

Как уточнили в пресс-службе компании, сейчас энергетики продолжают ремонтные работы на поврежденных сетях, однако это происходит без каких-либо последствий для жителей региона.

Заморозки и ветер 26 м/с: штормовое предупреждение на Среднем Урале
Во время загрузки произошла ошибка.
06:52 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
Все новости региона
 Нефть вернула российскую казну в сытый 2011 год
Экс-начальника МУРа обвинили в пособничестве офицерам ФСБ
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
А теперь — Канада! Россия уступила Швеции и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь