Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии
19-летний парень в течение года игнорировал повестки военкомата, рассказали в ведомстве.
19-летний парень в течение года игнорировал повестки военкомата, рассказали в ведомстве.
Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии, об этом сообщает
19-летний молодой человек с апреля 2017 года по апрель 2018 года игнорировал повестки о явке в военкомат. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.