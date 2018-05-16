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06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии

19-летний парень в течение года игнорировал повестки военкомата, рассказали в ведомстве.

Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

19-летний молодой человек с апреля 2017 года по апрель 2018 года игнорировал повестки о явке в военкомат. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.

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