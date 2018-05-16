Новосибирцу грозит срок за уклонение от службы в армии, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

19-летний молодой человек с апреля 2017 года по апрель 2018 года игнорировал повестки о явке в военкомат. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.