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06:44 (мск), источник: Om1.ru

Из-за множества ДТП Омск встал в 6-балльные пробки

В городе зафиксировано как минимум 8 аварий.

Сегодня, 16 мая, по состоянию на 8:30 сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию на омских дорогах на 6 баллов. На дорогах произошло несколько аварий.

Так, ДТП в Нефтяниках зафиксированы на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной, на проспекте Мира у ОмГТУ и на улице Красный Путь, недалеко от Телецентра. Авария стала причиной заторов только на улице Заозерной. Скорость транспорта там падает до 5 км/ч.

Две аварии произошли на проспекте Маркса — в районе ОмГУПС и у Омского института водного транспорта. Из-за ДТП пробка на Маркса при движении в сторону Нефтяников растянулась от ОмГУПС до Комсомольского моста. Омичи здесь могут развить скорость лишь до 7 км/ч.

На подъезде к Ленинградскому мосту со стороны Левого берега также произошла авария. ДТП погрузило весь мост в пробки. Вместе с ним скопление транспорта образовалось и на улице Масленникова в районе пересечения с Маркса.

Аварии также произошли на подъезде к «Горбатому» мосту со стороны улицы Фрунзе, на улице Кирова в районе перекрестка с 15-й Рабочей и улице 10 лет Октября у радиозавода имени Попова.

На Левобережье ДТП пока не зафиксировано, но пробки, тем не менее, наблюдаются на улицах 3-я Енисейская, Конева и 70 лет Октября. Причем на этот раз на пересечении Конева и 70 лет Октября пробка небольшая. На всех указанных участках скорость потока составляет 7 км/ч.

Пробки также зафиксированы на улице Герцена, Фрунзе, 4-й Транспортной, частично на улице Богдана Хмельницкого. Обратите внимание, что данные предоставлены по состоянию на 8:30. Будьте внимательны на дороге.

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