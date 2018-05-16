16-летнего велосипедиста в Слюдянском районе насмерть сбила машина

Все произошло на трассе Култук-Монды на отрезке дороги в поселке Быстрое. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» подтвердили в ГУ МВД по региону.

Сообщается, что несовершеннолетний на велосипеде совершал маневр по обгону еще двух велосипедистов и не заметил приближающийся автомобиль. Водитель иномарки не смог предпринять действий по уходу от столкновения и сбил парня. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.