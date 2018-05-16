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07:34 (мск), источник: АиФ Иркутск

16-летнего велосипедиста в Слюдянском районе насмерть сбила машина

Парень не заметил машины, совершая обгон других велосипедистов.

Трагический случай произошел Слюдянском районе 15 мая, где автомобиль Daewoo Matiz насмерть сбил 16-летнего велосипедиста.

Все произошло на трассе Култук-Монды на отрезке дороги в поселке Быстрое. Информацию об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» подтвердили в ГУ МВД по региону.

Сообщается, что несовершеннолетний на велосипеде совершал маневр по обгону еще двух велосипедистов и не заметил приближающийся автомобиль. Водитель иномарки не смог предпринять действий по уходу от столкновения и сбил парня. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

По факту проводится проверка, результаты которой позволят правоохранителям принять правовое решение.

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