16-летнего велосипедиста в Слюдянском районе насмерть сбила машина
Парень не заметил машины, совершая обгон других велосипедистов.
Парень не заметил машины, совершая обгон других велосипедистов.
Трагический случай произошел Слюдянском районе 15 мая, где автомобиль Daewoo Matiz насмерть сбил 16-летнего велосипедиста.
Все произошло на трассе
Сообщается, что несовершеннолетний на велосипеде совершал маневр по обгону еще двух велосипедистов и не заметил приближающийся автомобиль. Водитель иномарки не смог предпринять действий по уходу от столкновения и сбил парня. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.
По факту проводится проверка, результаты которой позволят правоохранителям принять правовое решение.