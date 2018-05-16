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07:37 (мск), источник: Комсомольская правда

ГАЗелист перепутал педали: массовое ДТП произошло в Новосибирске

В столкновении четырех автомобилей никто не пострадал.

Массовое ДТП произошло на площади Трубникова в Новосибирске утром в среду, 16 мая, из-за того что ГАЗелист перепутал педали.

— Автомобили Honda Accord, ГАЗель, Chevrolet Aveo и Toyota ехали по площади со стороны цирка в сторону улицы Линейная. Грузовичок двигаясь по кольцу, водитель перепутал педали «газ» и «тормоз» в результате чего врезался с Chevrolet, который ехал впереди него, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

После столкновения водитель ГАЗели не смог остановиться и взять ситуацию под контроль, произошло столкновение с автомобилем Toyota, которую в свою очередь толкает на Honda, а грузовичок останавливается только после столкновения с ограждением.

Отмечается, что водитель ГАЗели вину признал, к счастью, пострадавших в массовой аварии нет.

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