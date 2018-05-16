Иностранцы пострадали от рук бандитов на Дальнем Востоке

Установлено, что молодые люди установили себе постоянный заработок в форме разбойных нападений. Их жертвами стали граждане Поднебесной, занимающиеся бизнесом в Комсомольске. По мнению разбойников, тот факт, что китайцы плохо владеют русским языком, создаст условия, при которых их сложно будет вычислить.

В ходе разбойных нападений преступники похитили порядка 400 тысяч рублей, а также имущества на сумму свыше 250 тысяч.

В рамках уголовных дел по статьям «Разбой» и «Грабеж» злоумышленники получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.