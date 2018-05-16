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07:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Иностранцы пострадали от рук бандитов на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре осуждена группа разбойников, нападавших на граждан КНР, об этом DEITA. RU сообщили в прокуратуре Хабаровского края. В состав банды входили четыре жителя города Юности и китаец.

Установлено, что молодые люди установили себе постоянный заработок в форме разбойных нападений. Их жертвами стали граждане Поднебесной, занимающиеся бизнесом в Комсомольске. По мнению разбойников, тот факт, что китайцы плохо владеют русским языком, создаст условия, при которых их сложно будет вычислить.

В ходе разбойных нападений преступники похитили порядка 400 тысяч рублей, а также имущества на сумму свыше 250 тысяч.

В рамках уголовных дел по статьям «Разбой» и «Грабеж» злоумышленники получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Екатерина Лапкина.

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