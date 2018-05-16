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07:12 (мск), источник: VN.ru

Гаишник получил восемь лет «зоны» за рекордную взятку

Инспектор ГИБДД Вадим З., оставив автомобиль с водителем-нарушителем, в нарушение закона «О полиции» досмотрел машину и сумку, а также заковал в наручники водителя и пассажира, требуя 190 тысяч рублей.

В Новосибирске суд вынес приговор 38-летнему сотруднику ГИБДД Вадиму З, который требовал с водителя 190 тысяч рублей в качестве взятки. По трем статьям УК РФ гаишник признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, инспектор, которого с позором уволили из органов, обязан выплатить государству штраф в размере трехкратной суммы взятки (570 тыс. рублей).

«30 июля 2016 года Вадим З. в составе экипажа ДПС остановил Красном проспекте автомобиль под управлением мужчины с целью проверки его документов, — рассказывает представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин. — Гаишники установили, что водитель был ранее лишен права управления и сел за руль по подложному водительскому удостоверению».

В нарушение требований закона «О полиции» Вадим З. досмотрел автомобиль и сумку, принадлежащую водителю, а также применил наручники к водителю и пассажиру машины. «Он создал условия, вынуждающие передать взятку в виде денег с целью “предотвращения” вредных последствий для водителя и пассажира», — добавил Дмитрий Лямкин. В результате чего водитель передал жадному гаишнику 190 тысяч рублей. Кроме того, полицейский украл у водителя нож стоимостью 3 700 рублей.

Суд запретил бывшему сотруднику ГИБДД в течение 3 лет занимать должности в системе правоохранительных органах. Новосибирский областной суд приговор оставил без изменения, а жалобу осужденного и адвоката — без удовлетворения.

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