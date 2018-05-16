Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь, пройденная огнём, составила 36,4 га с лесом и 5 га без него. Два возгорания потушили в Иркутском районе, по одному — в Зиминском, Заларинском, Усть-Илимском, Осинском, Ольхонском и Катангском районах.