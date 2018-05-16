Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области
На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров.
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На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров.
На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров. Как сообщает
В тушении лесных пожаров 15 мая было задействовано 12
К 8:30 16 мая новых лесных пожаров на территории Иркутской области не было зарегистрировано.