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07:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров.

На землях лесного фонда в Иркутской области 15 мая 2018 года ликвидировано восемь лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь, пройденная огнём, составила 36,4 га с лесом и 5 га без него. Два возгорания потушили в Иркутском районе, по одному — в Зиминском, Заларинском, Усть-Илимском, Осинском, Ольхонском и Катангском районах.

В тушении лесных пожаров 15 мая было задействовано 12 пожарных-десантников, 55 работников лесной охраны, восемь мобилизованных граждан, 26 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Иркутским и Качугским районами вели два самолета Як-18 и один Ан-2. Общий налет составил 14 часов 40 минут.

К 8:30 16 мая новых лесных пожаров на территории Иркутской области не было зарегистрировано.

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