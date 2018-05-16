В Екатеринбурге аварийно сел пассажирский самолет

По факту авиационного инцидента начата доследственная проверка, передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ,

По информации ведомства, 16 мая в 1.04 по местному времени в Екатеринбург вернулся AirbusA320, ранее вылетевший в Самарканд.

«На борту находилось 47 человек, в том числе — шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило», — рассказали в СК на транспорте.