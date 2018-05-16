Энергетики восстановили электроснабжение свердловчан после урагана
Работы велись всю ночь.
Работы велись всю ночь.
К 6 часам утра 16 мая 2018 года специалистам МРСК Урала удалось возобновить подачу электроэнергии потребителям Свердловской области.
Поздно вечером 15 мая шквалистый ветер с отдельными порывами до 26 метров в секунду спровоцировал серьезные технологические нарушения на энергообъектах. К 23 часам без света оставались 34 населенных пункта, запитанных от электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» (входит в Группу компаний «Россети»), в которых проживает порядка 14 000 человек. Наблюдались точечные нарушения электроснабжения предприятий
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В настоящее время продолжаются работы на поврежденных непогодой энергообъектах.