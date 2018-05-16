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07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Энергетики восстановили электроснабжение свердловчан после урагана

Работы велись всю ночь.

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Источник: УралИнформБюро

К 6 часам утра 16 мая 2018 года специалистам МРСК Урала удалось возобновить подачу электроэнергии потребителям Свердловской области.

Поздно вечером 15 мая шквалистый ветер с отдельными порывами до 26 метров в секунду спровоцировал серьезные технологические нарушения на энергообъектах. К 23 часам без света оставались 34 населенных пункта, запитанных от электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» (входит в Группу компаний «Россети»), в которых проживает порядка 14 000 человек. Наблюдались точечные нарушения электроснабжения предприятий из-за повреждения высоковольтных ЛЭП 110 кВ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МРСК Урала, аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к устранению последствий разгула стихии. Было задействовано 57 бригад (166 человек), оснащенных 66 единицами спецтехники. К 3 часам ночи свет вернули в дома 11 000 свердловчан в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах и Камышловском муниципальном районе.

В настоящее время продолжаются работы на поврежденных непогодой энергообъектах.

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