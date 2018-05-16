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07:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Десятки спасателей искали в лесу 16-летнего юношу в Новосибирской области

Молодой человек собрал вещи и отправился в лес, намереваясь остаться там жить, рассказали в МЧС.

Десятки спасателей искали в лесу 16-летнего юношу в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Ранним утром 15 мая из села Булатово ушел в лес 16-летний юноша.

«Взяв с собой рюкзак, вещи и продукты питания, он направился в лес с намерением там жить», — рассказали спасатели.

Очевидцы рассказывали, что последний раз подростка выдели утром на трассе «Булатово — Каменёво».

В спасательной операции приняли участие 69 человек и 14 единиц техники.

«Поисковые мероприятия проводили спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области, сотрудники полиции, пожарной охраны, отдела лесных отношений, администрации и местное население, был обследован лесной массив вдоль трассы протяженностью около 15 км», — отметили в МЧС.

Подростка нашли в 15:45 в соседнем селе Малые Кайлы Куйбышевского района.

«Уважаемые родители обращаем Ваше внимание, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Будьте внимательны к своим детям, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок», — резюмировали в МЧС.

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