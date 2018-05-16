Десятки спасателей искали в лесу 16-летнего юношу в Новосибирской области
Молодой человек собрал вещи и отправился в лес, намереваясь остаться там жить, рассказали в МЧС.
Молодой человек собрал вещи и отправился в лес, намереваясь остаться там жить, рассказали в МЧС.
Десятки спасателей искали в лесу 16-летнего юношу в Новосибирской области, об этом сообщает
Ранним утром 15 мая из села Булатово ушел в лес 16-летний юноша.
«Взяв с собой рюкзак, вещи и продукты питания, он направился в лес с намерением там жить», — рассказали спасатели.
Очевидцы рассказывали, что последний раз подростка выдели утром на трассе «Булатово — Каменёво».
В спасательной операции приняли участие 69 человек и 14 единиц техники.
«Поисковые мероприятия проводили спасатели Куйбышевского
Подростка нашли в 15:45 в соседнем селе Малые Кайлы Куйбышевского района.
«Уважаемые родители обращаем Ваше внимание, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Будьте внимательны к своим детям, постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребёнок», — резюмировали в МЧС.