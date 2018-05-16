Десятки спасателей искали в лесу 16-летнего юношу в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Ранним утром 15 мая из села Булатово ушел в лес 16-летний юноша.

«Взяв с собой рюкзак, вещи и продукты питания, он направился в лес с намерением там жить», — рассказали спасатели.

Очевидцы рассказывали, что последний раз подростка выдели утром на трассе «Булатово — Каменёво».

В спасательной операции приняли участие 69 человек и 14 единиц техники.

«Поисковые мероприятия проводили спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области, сотрудники полиции, пожарной охраны, отдела лесных отношений, администрации и местное население, был обследован лесной массив вдоль трассы протяженностью около 15 км», — отметили в МЧС.

Подростка нашли в 15:45 в соседнем селе Малые Кайлы Куйбышевского района.